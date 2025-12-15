الإحصاء: 1.9% التضخم السنوي في المملكة خلال نوفمبر 2025

وأوضحت الهيئة أن معدل التضخم يعكس التغير في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية، مشيرةً إلى أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر نوفمبر 2025م، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م.