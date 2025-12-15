الإحصاء: 1.9% التضخم السنوي في المملكة خلال نوفمبر 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تسجيل معدل التضخم السنوي في المملكة 1.9% خلال شهر نوفمبر 2025م، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة أن معدل التضخم يعكس التغير في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية، مشيرةً إلى أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر نوفمبر 2025م، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وبيّنت الهيئة أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين شهد تحركات متفاوتة بين مجموعاته الرئيسية، وفق المنهجية المعتمدة في قياس التضخم.
وأكدت أن متابعة مؤشرات التضخم تأتي ضمن جهودها المستمرة لرصد المتغيرات الاقتصادية، وتوفير بيانات دقيقة تسهم في دعم صُنّاع القرار، وتعزيز الشفافية في المؤشرات الاقتصادية بالمملكة.