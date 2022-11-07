السديس: المملكة عُنِيت بكتاب الله عناية كبيرة تعليمًا ونشرًا

وأوضح الشيخ السديس أن المملكة العربية السعودية اتخذت القرآن الكريم دستورًا وتشريعًا وأساسًا لشؤون الحياة والحكم، فيعد القرآن في المملكة منهج حياة، ونظام حكم، ومصدر استلهام، قامت به، ونهضت وتفوقت بهديه، ولم تبغ عن أحكامه وهديه حولًا؛ فكانت مضربًا في استتباب أمنها، ورغد عيشها، وتماسك بنيانها، ووحدة صفها، ولحمة أهلها؛ فإن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقوامًا.