أمطار رعدية بـ 4 مناطق.. "الأرصاد" يكشف عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة للـ 24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأربعاء، لمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.
وأوضح المركز أنه لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها.
وأضاف المركز، أن أعلى درجة حرارة اليوم 39 مئوية بمكة المكرّمة والخرج، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 10 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة في الدمام 90%.