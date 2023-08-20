أمطار ورياح مثيرة للأتربة والحرارة 47 مئوية.. ظواهر الـ 24 ساعة المقبلة

وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى، اليوم، 47 درجة بالمدينة المنوّرة والصمان وحفر الباطن، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية، ونسبة الرطوبة بكل من أبها وينبع والوجه والسودة 95%.