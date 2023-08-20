أمطار ورياح مثيرة للأتربة والحرارة 47 مئوية.. ظواهر الـ 24 ساعة المقبلة

رصد المركز الوطني للأرصاد، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأحد، لمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.
وأضاف، أن الأجواء تشهد رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة والرياض والشرقية والقصيم.
وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى، اليوم، 47 درجة بالمدينة المنوّرة والصمان وحفر الباطن، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية، ونسبة الرطوبة بكل من أبها وينبع والوجه والسودة 95%.