أكثر من 130 منظمة مجتمع مدني تدعو مجلس حقوق الإنسان لمواصلة تقديم الدعم للجنة الوطنية للتحقيق في اليمن

ولفت البيان إلى أن اللجنة استطاعت التوثيق والتحقيق في 23.400 واقعة انتهاك ارتُكِبَت من أطراف مختلفة، وذهب ضحيتها أكثر من 40 ألف ضحية من الجنسين في عموم اليمن، من خلال فرقها الميدانية القانونية التي يزيد طاقمها على 60 شخصًا من الأعضاء المفوضين والمحققين المساعدين والباحثين الميدانيين، باتباع آليات تحقيق قانونية متوائمة مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، وأصبحت آلية وطنية تلعب دورًا مهمًا في صون وحماية حقوق الإنسان في اليمن ورفع فرص المساءلة وآليات جبر الضرر والتعويض.