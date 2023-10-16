إنذار أحمر للأرصاد.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة المكرّمة وعسير

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقتَي مكة المكرّمة وعسير متوقعاً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار الأحمر، من الساعة الـ 1 ظهراً إلى 9 مساءً في المنطقتيْن.
وتوقّع أن تشهد تلك الفترة، بإذن الله، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وتشمل الحالة في مكة المكرّمة كلاً من: أضم وبني يزيد وميسان والطائف، فيما تشمل في عسير: النماص وبلقرن وتنومة.