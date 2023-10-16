إنذار أحمر للأرصاد.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة المكرّمة وعسير

وتوقّع أن تشهد تلك الفترة، بإذن الله، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريان السيول وصواعق رعدية.