جولة رقابية على القطاعات الصحية الخاصة والعامة بحائل ترصد 674 مخالفة

وتفصيلًا: ذكرت صحة حائل أنّه تم خلال عام 2023 زيارة "487" مستشفى خاصًّا، و"753" مجمعًا طبيًّا، و"20" مركزَ علاج طبيعي، و"45" مختبرًا، و"55" مركز نظارات، و"3019" صيدلية. وفي القطاع الصحي العام نفّذت الإدارةُ المساعدة للالتزام جولاتِها الرقابية على "144" مستشفى، و"216" مركزًا صحيًّا.