جولة رقابية على القطاعات الصحية الخاصة والعامة بحائل ترصد 674 مخالفة

نفّذت المديريةُ العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في الإدارة المساعدة للالتزام خلال عام 2023م؛ عددَ "4739" جولة رقابية شملت القطاعات الصحية الخاصة والعامة بالمنطقة؛ للتأكد من التقيُّد بالإجراءات الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثّر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، واتّخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
وتفصيلًا: ذكرت صحة حائل أنّه تم خلال عام 2023 زيارة "487" مستشفى خاصًّا، و"753" مجمعًا طبيًّا، و"20" مركزَ علاج طبيعي، و"45" مختبرًا، و"55" مركز نظارات، و"3019" صيدلية. وفي القطاع الصحي العام نفّذت الإدارةُ المساعدة للالتزام جولاتِها الرقابية على "144" مستشفى، و"216" مركزًا صحيًّا.
وأوضحت صحة حائل أنّ عدد المخالفات المرصودة خلال عام 2023 بلغ "674" مخالفة أُحيل منها "446" إلى لجنة النظر بمخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وعدد "87" مخالفة تمت إحالتها إلى لجنة النظر بمخالفات مزاولة المهن الصحية، بينما تمت إحالة عدد "141" مخالفة إلى النيابة العامة، مشيرةً إلى أن عدد البلاغات الواردة من مركز الاتصال التفاعلي بوزارة الصحة "937"، بلغ "2402" بلاغًا على منشآت القطاع الصحي الخاص وتمت معالجتها.