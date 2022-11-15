رئيس جامعة الملك خالد يفتتح معرض التصميم الهندسي ويطلع على 50 مشروعًا طلابيًا

افتتح رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم، معرض التصميم المعماري والهندسي، الذي نظمه قسم العمارة والتخطيط بكلية الهندسة، بالمدينة الجامعية بالقرعاء، بمشاركة 150 طالبًا وطالبة.
واطلع رئيس الجامعة على المشروعات المقدمة من طلاب وطالبات القسم، حيث تم عرض 50 تصميمًا ومشروعًا هندسيًا، وتنوعت التصاميم المقدمة بين تصاميم لمبانٍ تجارية وسكنية، وإدارية، ومعرض معدات ضخمة، بالإضافة إلى مشروعات في المجالات الهندسية المختلفة.
واستمع" السلمي" خلال الجولة إلى شرح مفصل من الطلاب المشاركين عن أعمالهم وتصاميمهم المعمارية والهدف منها، مشيدًا بما قدمه طلاب وطالبات القسم وبالمشروعات المعمارية والهندسية المشاركة في المعرض.
فيما أوضح رئيس قسم العمارة والتخطيط بكلية الهندسة الدكتور أحمد علي شوهان أن المعرض يسلّط الضوء على أعمال الطلاب ومشروعاتهم في مقررات التصميم المعماري، مشيرًا إلى أنه تمت دعوة الممارسين التطبيقيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للمعرض للمشاركة في تحكيم مشروعات طلبة القسم؛ ليكون هناك دمج بين الفكر النظري والممارسة التطبيقية.
يُشار إلى أن المعرض يهدف إلى إبراز مخرجات طلبة قسم العمارة والتخطيط بالجامعة، لتعزيز حضورهم العلمي والمهني، ولإتاحة الفرصة للجهات الحكومية والقطاع الخاص في استقطاب وتوظيف خريجي القسم.