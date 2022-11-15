رئيس جامعة الملك خالد يفتتح معرض التصميم الهندسي ويطلع على 50 مشروعًا طلابيًا

واطلع رئيس الجامعة على المشروعات المقدمة من طلاب وطالبات القسم، حيث تم عرض 50 تصميمًا ومشروعًا هندسيًا، وتنوعت التصاميم المقدمة بين تصاميم لمبانٍ تجارية وسكنية، وإدارية، ومعرض معدات ضخمة، بالإضافة إلى مشروعات في المجالات الهندسية المختلفة.