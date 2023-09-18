"الشؤون الإسلامية" تحتفي بممثل الوطن الفائز بجائزة محمد السادس لحفظ القرآن بالمغرب

تتوالى الإنجازات التي يحققها مرشحو وزارة الشؤون الإسلامية لتمثيل المملكة العربية السعودية في مسابقات القرآن الكريم الدولية في نيل جوائز المسابقات الدولية الخاصة بالقرآن الكريم، حيث أقامت الوزارة بناءً على توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مراسم استقبال رسمية في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم؛ لاستقبال مرشح الوزارة لتمثيل المملكة في الدورة (17) لجائزة محمد السادس لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره في المملكة المغربية المتسابق عمر بن عبدالعزيز البريدي الذي حصل على المركز الأول في الفرع الثاني للمسابقة، وقد كان في مقدمة مستقبِليه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم الشيخ فهد بن سليمان التويجري.
من جانبه، أكد المتسابق عمر البريدي أن هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق كان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تسخّر كل إمكاناتها لخدمة القرآن الكريم، ورعاية حفظته، وتشجيع أبناء وبنات الوطن للإقبال على كتاب الله.
كما شكر "البريدي" وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على حرصه ودعمه الكبير والمتواصل، مشيرًا إلى ما وجده من وزارة الشؤون الإسلامية من عناية وتأهيل ليصل بفضل الله لهذا المركز في المسابقة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يجعل هذا البلد في عز ورخاء.
كما أكد مدير فرع الوزارة بمنطقة القصيم أن هذا الإنجاز الوطني المتميز الذي حاز فيه المتسابق هذه الجائزة العالمية في جائزة محمد السادس الدولية لحفظ القرآن وتجويده وترتيله وتفسيره في دورتها 17، ليس بغريب على أبناء الوطن وذلك بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود الذي يلقاه أبناء المملكة في شتى المجالات، من قبل القيادة الرشيدة ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
كما تقدّم بالشكر الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على ما يجده حفظة كتاب الله الكريم من دعم منه ومتابعته الشخصية لجميع البرامج والأنشطة المقدمة لهم التي تسهم في إنجاح مشاركاتهم في المحافل القرآنية.
الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية تتولى بتوجيهات الوزير مهمة ترشيح المتسابقين وتهيئتهم للمشاركات الدولية، ودعمهم وتسهيل مهمتهم ليتمكنوا من تحقيق الإنجازات والفوز بالمراكز المتقدمة.