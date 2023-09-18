"الشؤون الإسلامية" تحتفي بممثل الوطن الفائز بجائزة محمد السادس لحفظ القرآن بالمغرب

تتوالى الإنجازات التي يحققها مرشحو وزارة الشؤون الإسلامية لتمثيل المملكة العربية السعودية في مسابقات القرآن الكريم الدولية في نيل جوائز المسابقات الدولية الخاصة بالقرآن الكريم، حيث أقامت الوزارة بناءً على توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مراسم استقبال رسمية في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم؛ لاستقبال مرشح الوزارة لتمثيل المملكة في الدورة (17) لجائزة محمد السادس لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره في المملكة المغربية المتسابق عمر بن عبدالعزيز البريدي الذي حصل على المركز الأول في الفرع الثاني للمسابقة، وقد كان في مقدمة مستقبِليه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم الشيخ فهد بن سليمان التويجري.