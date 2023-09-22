وزير الخارجية يستعرض مع نظيره في بروناي دار السلام سُبل تعزيز التعاون المشترك

التقى اليوم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الشؤون الخارجية الثاني في بروناي دار السلام داتو أيروان بن بهين يوسف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78.