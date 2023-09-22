وزير الخارجية يستعرض مع نظيره في بروناي دار السلام سُبل تعزيز التعاون المشترك

التقى اليوم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الشؤون الخارجية الثاني في بروناي دار السلام داتو أيروان بن بهين يوسف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي ومتعدد الأطراف.
وقد بحث الجانبان مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.