المملكة تؤكد ضرورة تعزيز ثقافة الحوار والتعاون والتسامُح

وأوضح السفير بن خثيلة أنّ ‎تعزيز ثقافة التسامُح والتعاون والحوار والتفاهُم واحترام تنوُّع القِيَم النبيلة والثقافات الأخرى وتقبُّلها بروح الأُخوّة والثقة المُتبادلة يُعَدّ من وسائل تعزيز السِلم والأمن الدوليين، وإحدى وسائل تحقيق الهدف العالمي المُشترك المُتمثِّل في احترام القِيَم العالمية لحقوق الإنسان، عادًا التنوع الثقافي مفتاحًا لتحقيق الازدهار والتنمية المُستدامة للشعوب والمُجتمعات.