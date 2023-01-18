إرشاد مكاني وتوعية ميدانية ورقمية.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

وتابعت، أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ 1600 مستفيد، و2425 خدمة تطويف، فيما استفاد 17500 شخص من التوعية الرقمية، و85 ألف شخص من التوعية الميدانية وتوزيع 356 أسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ 1505 مستفيدين.