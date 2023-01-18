إرشاد مكاني وتوعية ميدانية ورقمية.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، توفير 130.000 لتر مطهرات وتقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 42.311 مستفيداً وتوزيع 86.400 عبوة مياه زمزم.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه تم توفير 2550 لتر معطرات و16.500 سجادة، وتعقيم السجاد بـ 32.500 لتر، وتوفير 2160 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و31.600 لتر لتعقيم الأسطح، و3200 لتر معقمات الأيدي. و1400 لتر للبايوكير.
وتابعت، أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ 1600 مستفيد، و2425 خدمة تطويف، فيما استفاد 17500 شخص من التوعية الرقمية، و85 ألف شخص من التوعية الميدانية وتوزيع 356 أسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ 1505 مستفيدين.