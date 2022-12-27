"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على هذه المناطق ولا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأةً لهطول أمطار رعدية متوسطة؛ قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الشمالية منها، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز)، كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، خاصة الساحلية منها، يلي ذلك انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.