شاهد.. لحظة سقوط إعلامي مصري من خرسانة الطابق الثالث

كشف مقطع فيديو، لحظة سقوط الإعلامي المصري عمرو الليثي من خرسانة الطابق الثالث، أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس" الذي يُبَث في رمضان.
وفي الفيديو الذي بثه موقع "القاهرة 24"، ظهر "الليثي" وهو يُجرِي مقابلات مع عمال مصريين في نهار رمضان؛ وذلك تقديرًا لهم على عملهم الشاق وبذلهم لمجهود كبير رغم الصيام، وخلال إجراء المقابلات لم ينتبه الإعلامي المصري لوجود فراغ في خرسانة الطابق الثالث، فانزلقت قدمه وسقط داخلها، وصرخ طالبًا إغاثته قائلًا: "الْحقوني"، وعلى الفور تجمّع حوله العمال، وقاموا بإنقاذه من السقوط إلى أسفل المبنى.
وتم نقل الإعلامي إلى المستشفى، وخرج بعد إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، ليواصل عمله ويلتقي بمجموعة من عمال محطة معالجة مياه صرف صحي بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، لتصوير برنامجه "واحد من الناس" الذي يذاع عبر فضائية" الحياة".
عمرو الليثي هو إعلامي وصحافي مصري ومستشار سابق لرئيس الجمهورية، ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشؤون البيئة، ومدير عام اتحاد الإذاعات الإسلامية، ونجل ممدوح الليثي رئيس قطاع الإنتاج الأسبق باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.