شاهد.. لحظة سقوط إعلامي مصري من خرسانة الطابق الثالث

وفي الفيديو الذي بثه موقع "القاهرة 24"، ظهر "الليثي" وهو يُجرِي مقابلات مع عمال مصريين في نهار رمضان؛ وذلك تقديرًا لهم على عملهم الشاق وبذلهم لمجهود كبير رغم الصيام، وخلال إجراء المقابلات لم ينتبه الإعلامي المصري لوجود فراغ في خرسانة الطابق الثالث، فانزلقت قدمه وسقط داخلها، وصرخ طالبًا إغاثته قائلًا: "الْحقوني"، وعلى الفور تجمّع حوله العمال، وقاموا بإنقاذه من السقوط إلى أسفل المبنى.