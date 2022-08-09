وزارة النقل الثالثة في برنامج قياس الارتباط الوظيفي على مستوى الوزارات لـ2021م

وجاء فوز الوزارة نتيجةً للعمل المستمر المقدم في جانب تطوير بيئة وثقافة العمل، وتحسين إنتاجية الموظفين، ومواكبة التغيرات التي تشهدها المملكة، وتنفيذ برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وصولًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.