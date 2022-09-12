خطط إعلامية ميدانية لصناعة محتوى توعوي يستهدف قاصدي المسجد الحرام

أطلقت الإدارة العامة للاتصال والتوعية الإعلامية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يوم أمس الأحد، حملتها الإعلامية "توعية وإعلام في خدمة قاصدي المسجد الحرام" وذلك في قاعة الشيخ محمد السبيل في المبنى الإداري للرئاسة، والتي تهدف من خلالها إلى إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين والمحتوى التوعوي، وما يبذل فيهما من خدمات وجهود تعكس حرص وعناية واهتمام ولاة الأمر.
وقال مدير عام الإدارة العامة للاتصال والتوعية الإعلامية منصور بن محمد المنصوري: الإدارة جاهزة لإنجاح برامج الحملة التوعوية "توعية وإعلام في خدمة قاصدي بيت الله الحرام"، والتي دشنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفق خطط و برامج تتواءم مع مستهدفات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نحو إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية للعالم أجمع.
وأشار "المنصوري" إلى سعي الإدارة إلى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للرئاسة في بث محتوى إعلامي توعوي يعين قاصدي المسجد الحرام على أداء النسك والعبادات ويوعيهم بحزم الخدمات المتكاملة، التي توفرها الرئاسة للقاصدين على مدار العام.
وأكد أن الكوادر المؤهلة بالإدارة تعمل على استحداث كل ما من شأنه تجويد مخرجات الإدارة، وفق أعلى معايير الجودة والاحتراف وتسخّر كل الجهود المشتركة مع وكالات الرئاسة ومنسوبيها؛ لحصر أبرز المواد التوعوية بالمسجد الحرام وإبرازها عبر مختلف وسائل الإعلام.
واستطرد "المنصوري": الحملة التوعوية "توعية وإعلام في خدمة قاصدي بيت الله الحرام"، نتاج توجيهات الرئيس العام، وحرصه البالغ على نشر مواد إعلامية توعوية تتناسب مع مكانة المسجد الحرام، وأهمية تعظيمه، وتعزيز القيم والأخلاق الإسلامية في نفوس قاصديه، بأحدث الوسائل المتبعة عالمياً، وتحسّن رحلة قاصدي المسجد الحرام من خلال برامج توعوية تخدمهم حين توافدهم في مواسم رمضان والحج والعمرة.
وتقدم مدير عام الإدارة العامة للاتصال والتوعية الإعلامية بالشكر للرئيس العام على دعمه المتواصل لكل احتياجات الإدارات، ولوكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني بن حسني حيدر، على حرصه وإشرافه على جودة المحتوى الإعلامي التوعوي ومتابعته المستمرة لكل البرامج التطويرية، لمخرجات الإدارة العامة والإدارات التابعة لها.