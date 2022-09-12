خطط إعلامية ميدانية لصناعة محتوى توعوي يستهدف قاصدي المسجد الحرام

أطلقت الإدارة العامة للاتصال والتوعية الإعلامية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يوم أمس الأحد، حملتها الإعلامية "توعية وإعلام في خدمة قاصدي المسجد الحرام" وذلك في قاعة الشيخ محمد السبيل في المبنى الإداري للرئاسة، والتي تهدف من خلالها إلى إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين والمحتوى التوعوي، وما يبذل فيهما من خدمات وجهود تعكس حرص وعناية واهتمام ولاة الأمر.