استعدادًا لرمضان.. تهيئة 9717 مسجدًا وجامعًا بجازان

وشملت الاستعدادات تهيئة 9717 مسجدًا وجامعًا بالمنطقة، وذلك من خلال صيانتها ونظافتها وتعقيمها وتجديد الفرش؛ حيث تمت تهيئة 320 مسجدًا في مدينة جيزان، و1233 مسجدًا في صبيا، و994 مسجدًا في أبي عريش، و1016 في صامطة، و361 في الحرث، و406 في ضمد، و312 في الريث، و549 في بيش، و62 في جزر فرسان، و906 في الداير، و666 في أحد المسارحة، و363 في العيدابي، و905 في العارضة، و701 في الدرب، و471 في فيفا، و452 في هروب.