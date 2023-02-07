"تقويم التعليم" تعلن نتائج "مؤشر ترتيب" للمدارس الثانوية ومكاتب وإدارات التعليم

ويحتوي موقع المؤشر في نسخته الحالية المطورة ‏www.tarteeb.edu.sa على عدد من الخدمات الإضافية، منها تطوير صفحة المؤشر الرئيسة لتضم قائمة بالمدارس الأعلى أداءً على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق، وتطوير بطاقة المدرسة وإضافة معلومات هامة تساعد المدارس في تتبع التغير في الأداء على مدى ثلاث سنوات.