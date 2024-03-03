"الأرصاد": هطول أمطار تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة تُسبق برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة الرياض، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ على الجزأين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر حفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.