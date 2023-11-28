درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ35 مئوية وطريف الأدنى بـ5 درجات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 35 مئوية فيما سجلت طريف 5 درجات فقط.