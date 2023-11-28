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درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ35 مئوية وطريف الأدنى بـ5 درجات

الرياض والدمام والصمان ضمن الأعلى في نسبة الرطوبة 95%
درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ35 مئوية وطريف الأدنى بـ5 درجات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 35 مئوية فيما سجلت طريف 5 درجات فقط.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة 34 مئوية، وكل من جازان ووادي الدواسر وينبع والدهناء 33 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ5 درجات، تليها السودة 7 مئوية، ثم أبها وتبوك وسكاكا والقريات 9 درجات، وعرعر 10 مئوية، ثم حائل ورفحاء 11 مئوية.

وسجلت الرياض والدمام والصمان والتنهات وطريف والقريات والدهناء أعلى نسبة رطوبة 95%.

المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة

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