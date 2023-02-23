برده يُدمي وأمطاره تكثر.. "الحصيني": آخر أنواء الشتاء "عقرب الدم"

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن اليوم يبدأ آخر أنواء الشتاء ويسمى "عقرب الدم"؛ دلالة على أن برده يُدمي ولا يقتل؛ لكن أحيانًا برده شديد يضر المزروعات إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، وتكثر فيه الأمطار.