إنجاز طبي.. "سعود الطبية" تستخرج مسمارًا معدنيًا من قاع فم مريض

سجلت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول إنجازًا طبيًا جديدًا؛ وذلك عندما نجح فريق متخصص بجراحة الوجه والفكين باستخراج مسمار معدني بطول 5 سم من قاع الفم لمقيم أربعيني على إثر إصابة عمل بمجال المقاولات بعد أن انطلق عليه المسمار من خلال مسدس مسامير عن طريق الخطأ، وارتد من السقف مخترقًا شفته العلوية ولسانه واستقر بقاع الفم.
وأوضحت المدينة على لسان استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين الدكتور هيثم بن تريكي، أنه جرى إجراء الفحوص والاستشارات اللازمة من قبل جراحة الوجه والفكين وإجراء الأشعة المقطعية المطلوبة، وتم إدخال المريض للعمليات على وجه السرعة كحالة طارئة من الدرجة الثانية، وتم استخراج المسمار المعدني بنجاح، ودون إصابة بالأعصاب والأنسجة الحية المحيطة.
وأشار إلى أن المريض بحالة صحية جيدة وقد غادر المدينة.
وأكد الدكتور ابن تريكي، أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء العمل والالتزام بوسائل الحماية والوقاية الشخصية كقناع الوجه ونظارات الحماية، وتحديث وفحص المعدات بشكل دوري، والتأكد من الحالة النفسية والصحية للعاملين.