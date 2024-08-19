إنجاز طبي.. "سعود الطبية" تستخرج مسمارًا معدنيًا من قاع فم مريض

سجلت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول إنجازًا طبيًا جديدًا؛ وذلك عندما نجح فريق متخصص بجراحة الوجه والفكين باستخراج مسمار معدني بطول 5 سم من قاع الفم لمقيم أربعيني على إثر إصابة عمل بمجال المقاولات بعد أن انطلق عليه المسمار من خلال مسدس مسامير عن طريق الخطأ، وارتد من السقف مخترقًا شفته العلوية ولسانه واستقر بقاع الفم.