العتيبي بطل شوط "الرؤيا الحمر".. وإعلان 9 حالات عبث في مهرجان الإبل

وكانت لجان التحكيم، برئاسة خالد بن سعود بن حثلين، قد أعلنت فوز مالك الإبل نايف العتيبي بالمركز الأول في شوط "الرؤيا" لفئة الحمر، وتتويجه ببيرق المركز الأول، فيما حصل عليان الحربي على بيرق المركز الثاني، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من المهرجان المقام بالصياهد، وسط منافسة قوية بين ملاك الإبل.