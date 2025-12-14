العتيبي بطل شوط "الرؤيا الحمر".. وإعلان 9 حالات عبث في مهرجان الإبل

تواصل لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، صباح يوم غدٍ الاثنين، استعراض شوط "سيف الملك" لفئة المجاهيم، وإعلان المنقيات الفائزة ببيرق سيف الملك، بمشاركة أشهر ملاك الإبل في هذا اللون، والدفع بسلالات مميزة تُعد من الأفضل عالميًا، حيث تُعرض أمام لجان التحكيم في ميدان الصياهد.
وكانت لجان التحكيم، برئاسة خالد بن سعود بن حثلين، قد أعلنت فوز مالك الإبل نايف العتيبي بالمركز الأول في شوط "الرؤيا" لفئة الحمر، وتتويجه ببيرق المركز الأول، فيما حصل عليان الحربي على بيرق المركز الثاني، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من المهرجان المقام بالصياهد، وسط منافسة قوية بين ملاك الإبل.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الطبية في المهرجان عن تسجيل 9 حالات عبث في فئة "شلفا ولي العهد – مجاهيم"، فيما أكدت اللجنة القانونية ملاحقة المخالفين وتطبيق العقوبات النظامية المشددة بحقهم؛ تحقيقًا لمبدأ العدالة والمنافسة النزيهة.