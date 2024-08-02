أورام بالقولون.. 5 عمليات مناظير يجريها "سلمان التخصصي" لمستفيدين في 72 ساعة

تمكّن الفريق الطبي في مستشفى الملك سلمان التخصصي، عضو تجمع حائل الصحي، من إجراء خمس عمليات مناظير جراحية لاستئصال جزء من القولون لمستفيدين يعانون وجود أورام سرطانية في مناطق متفرّقة بمنطقة القولون.
وبحسب إفادة الطاقم الطبي بقسم الجراحة: فإن المستفيدين كانوا يعانون أعراضًا متفاوتة بين انسداد معوي، وآلام في البطن، وأعراض فقر الدم، ووجود دم في البراز، وأجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، وتبيّن وجود أورام في القولون السيني لثلاثة مستفيدين، وأورام في القولون الصاعد لمستفيدين.
وأُجريت لهم خلال 72 ساعة عمل جراحة بالمنظار واستئصال جزء من القولون، مع عمل توصيل مباشر للقولون، وبعض المستفيدين من الخمسة أجري لهم توصيل للقولون وعمل مفاغرة مؤقتة، وحالتهم الصحية مستقرّة ولله الحمد، وسيتمّ وضع خطة علاجية لهم مع الأقسام المختصة.