أورام بالقولون.. 5 عمليات مناظير يجريها "سلمان التخصصي" لمستفيدين في 72 ساعة

وبحسب إفادة الطاقم الطبي بقسم الجراحة: فإن المستفيدين كانوا يعانون أعراضًا متفاوتة بين انسداد معوي، وآلام في البطن، وأعراض فقر الدم، ووجود دم في البراز، وأجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، وتبيّن وجود أورام في القولون السيني لثلاثة مستفيدين، وأورام في القولون الصاعد لمستفيدين.