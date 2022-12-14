"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي مع تكوُّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة؛ تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية، وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج.