شاهد.. على طريقتها الخاصة شقراء تحتفل باليوم الوطني بأكثر من ٥٥٠٠ مشارك

في احتفالات كرنفالية وطنية مميزة شارك فيها أكثر من ٥٥٠٠ من كافة فئات المجتمع احتفلت شقراء باليوم الوطني الـ ٩٢، ببرامج متنوعة بدأت عصرًا بمسيرة الخيول وموكب السيارات الكلاسيكية التي نظمتها جمعية التنمية و التطوير بشقراء، وشارك فيها عدد من الدوائر والمؤسسات، واختتمت بفعاليات القرية التاريخية التي استمرت حتى منتصف الليل .