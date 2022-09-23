شاهد.. على طريقتها الخاصة شقراء تحتفل باليوم الوطني بأكثر من ٥٥٠٠ مشارك

في احتفالات كرنفالية وطنية مميزة شارك فيها أكثر من ٥٥٠٠ من كافة فئات المجتمع احتفلت شقراء باليوم الوطني الـ ٩٢، ببرامج متنوعة بدأت عصرًا بمسيرة الخيول وموكب السيارات الكلاسيكية التي نظمتها جمعية التنمية و التطوير بشقراء، وشارك فيها عدد من الدوائر والمؤسسات، واختتمت بفعاليات القرية التاريخية التي استمرت حتى منتصف الليل .
وفي التفاصيل، أطلق محافظ شقراء عادل البواردي مسيرة الخيول وموكب السيارات الكلاسيكية إعلانًا لتدشين فعاليات اليوم الوطني 92، بمشاركة رئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني ورئيس اللجنة التنفيذية بجمعية التنمية والتطوير عبدالعزيز الهدلق، ونائب رئيس شرطة شقراء الرائد عبدالعزيز الجويبر وعدد من المسؤولين والجهات الرسمية.
وبدأت مسيرة الخيول وموكب السيارات الكلاسيكية من حديقة الملك فهد، مروراً بقصر السبيعي التاريخي، وصولاً إلى مقر الفعاليات بسوق حليوة التراثي الذي تنظمه جمعية التنمية والتطوير بشقراء في القرية التأريخية.
بعد ذلك قام محافظ شقراء بجولة في مقر الفعاليات شاهد خلالها ركن الأسر المنتجة، وركن الحرف اليدوية، والركن التراثي والمحلات التراثية، وركن الرسم على الوجه، ومتحف شقراء، وفي ختام الجولة قدم محافظ شقراء شكره لجمعية التنمية والتطوير على جهودها في تنظيم الفعاليات .
وبعد صلاة المغرب تم استئناف الفعاليات بعرض للأناشيد الوطنية، ورسم لوحة جدارية، مشاركة من قسم رعاية الموهوبين بإدارة التعليم بشقراء والمسابقة التراثية وتوزيع هدايا على المشاركين .
وبعد صلاة العشاء تم توزيع أعلام على المشاركين في مسرح الطفل، والمسابقات الترفيهية والوطنية، كما تم توزيع عدد من الجوائز، وفي ختام برنامج الاحتفال قامت جمعية التنمية والتطوير بتوزيع 500 كتيب "رسم اليوم الوطني" مخصص للأطفال.