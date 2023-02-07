قلعتان بالمقدمة.. "اليونيسكو" تقيّم ما ألحقه الزلزال المدمر بـ"آثار تركيا وسوريا"

صرّح الملحق الصحفي لمنظمة اليونيسكو توم مالار؛ بأن المنظمة سوف ترسل خبراءها لتقييم الأضرار التي لحقت بقلعة غازي عنتاب التاريخية في تركيا، وقلعة حلب في سوريا؛ نتيجة الزلزال.
وأضاف "مالار"، أن منظمة اليونيسكو وشركائها، مثل المجلس الدولي للآثار "ICOMOS"، سيقومون بتجميع دقيق للأضرار من أجل حماية هذه المواقع بسرعة وتحقيق الاستقرار فيها.
وقال المتحدث إن المنظمة مهتمة بشكل خاص بحالة حلب بعد الزلزال، حيث تعرّضت المدينة لأضرارٍ جسيمة، وفق ما صرح به "مالار" لوكالة "نوفوستي" الروسية.
يُذكر أن قلعة غازي عنتاب التاريخية في تركيا، وقلعة حلب في سوريا، وكلتاهما من مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو، قد تعرّضتا لأضرارٍ بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.4 درجة صباح أمس الإثنين.