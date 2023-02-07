قلعتان بالمقدمة.. "اليونيسكو" تقيّم ما ألحقه الزلزال المدمر بـ"آثار تركيا وسوريا"

يُذكر أن قلعة غازي عنتاب التاريخية في تركيا، وقلعة حلب في سوريا، وكلتاهما من مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو، قد تعرّضتا لأضرارٍ بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.4 درجة صباح أمس الإثنين.