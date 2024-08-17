"الضمان الصحي": السجل الصحي للطلاب يستهدف رعايتهم وحمايتهم من المخاطر الصحية

أوضح مجلسُ الضمان الصحي أن السجل الصحي للأبناء بالمدرسة يستهدف ضمان رعايتهم وحمايتهم من المخاطر الصحية.
ودعا الضمانُ الصحي أولياءَ الأمور إلى الحرص على تقديم معلومات حول حالة الطفل الصحية للمدرسة.
وشدَّد على ضرورة أنْ تكون المدرسة على دراية كاملة باحتياجات الطفل الصحية من خلال تقديم سجل صحي متكامل يتضمّن معلومات حول حالة الطفل، وحساسيته تجاه الأطعمة المختلفة.
ويسهم السجل في تمكين المعلمين والإدارة من معرفة الاحتياجات الصحية الخاصة بالطالب وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وإتاحة التعامل بسرعة وفعالية مع الحالات الطارئة، خاصة ما يتعلّق بالحساسية الغذائية وتعزيز رعاية الطالب وحمايته من المخاطر الصحية المحتملة.