"الضمان الصحي": السجل الصحي للطلاب يستهدف رعايتهم وحمايتهم من المخاطر الصحية

لضمان رعايتهم وحمايتهم من المخاطر الصحية؛ احرص على تقديم معلومات حول حالة طفلك الصحية للمدرسة.#العودة_للمدارس#مجلس_الضمان_الصحي



To ensure their care and protection from health risks, make sure to provide the school with information about your child's health condition pic.twitter.com/J36FrbE44V