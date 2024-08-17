"الضمان الصحي": السجل الصحي للطلاب يستهدف رعايتهم وحمايتهم من المخاطر الصحية

ويسهم السجل في تمكين المعلمين والإدارة من معرفة الاحتياجات الصحية الخاصة بالطالب وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وإتاحة التعامل بسرعة وفعالية مع الحالات الطارئة، خاصة ما يتعلّق بالحساسية الغذائية وتعزيز رعاية الطالب وحمايته من المخاطر الصحية المحتملة.