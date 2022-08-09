"المظالم" ينظم برنامجًا تدريبيًّا عن قضاء التنفيذ الإداري

ويهدف ديوان المظالم بتوجيه من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، إلى تزويد منسوبيه بالأدوات المعرفية وتطوير إمكاناتهم القضائية والقانونية؛ لمواكبة التطور الذي يعيشه القضاء الإداري في المملكة تنظيميًّا وتقنيًّا؛ لما لذلك من مردود على جودة مخرجات محاكمه.