محليات

حرس الحدود بجازان يقبض على 7 مخالفين لمحاولتهم تهريب القات في العارضة

استكمال الإجراءات النظامية وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يقبض على 7 مخالفين لمحاولتهم تهريب القات في العارضة
واس
واس

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، يمكن الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994)، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

منطقة جازان
الدوريات البرية لحرس الحدود

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