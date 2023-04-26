حرس الحدود بجازان يقبض على 7 مخالفين لمحاولتهم تهريب القات في العارضة

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، يمكن الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994)، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.