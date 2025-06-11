مع عودة الطلاب لأداء الاختبارات.. "صايل" ينصح الأسر بمنع الهاتف والأجهزة الذكية بكافة أنواعها

وفي مقاله "5 نصائح للاختبارات بعد الإجازة" بصحيفة "اليوم"، يقول "صايل": "هناك من سيبدأ العودة فعليًا من إجازته «سواء من داخل المملكة أو خارجها»، والتوجه إلى مقر حياته وعمله ومدارس أبنائه، اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لاختبارات نهاية العام الدراسي الجاري؛ وهذه من المرات القليلة التي تعقب فيها اختبارات طلاب المدارس إجازة طويلة نسبيًا بالتزامن مع موسم الحج وعيد الأضحى، وبسببها ضجت شبكات التواصل الاجتماعي في محاولة لإقناع وزارة التعليم بالعدول عن قرارها وتفهّم الحاجة الأسرية لضرورة تقديم موعد الاختبارات إلى ما قبل موسم الحج".