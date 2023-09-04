هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز توقِّع مذكرة تعاون مشترك مع "وقاء"

وقَّعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله أحمد العامر، والرئيس التنفيذي لمركز وقاء أيمن بن سعد الغامدي.
وتهدف المذكرة التي تم توقيعها في مقر هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالرياض إلى دعم التعاون المشترك، والرغبة في تجنب ازدواجية الجهود بين الجهات الحكومية، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بينهما في مجالات الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية حرصًا من الطرفين على تحقيق الأهداف ذات المنفعة المشتركة في مجال الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، وذلك في إطار الأنظمة المعمول بها لدى الطرفين.
يُذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية شهدت مؤخرًا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تصب ضمن استراتيجيات الهيئة في توسيع المشاركة مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتعزيز دورها الثقافي والمعرفي والبيئي، وتوحيد الجهود ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف كافة.