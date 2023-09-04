هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز توقِّع مذكرة تعاون مشترك مع "وقاء"

وتهدف المذكرة التي تم توقيعها في مقر هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالرياض إلى دعم التعاون المشترك، والرغبة في تجنب ازدواجية الجهود بين الجهات الحكومية، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بينهما في مجالات الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية حرصًا من الطرفين على تحقيق الأهداف ذات المنفعة المشتركة في مجال الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، وذلك في إطار الأنظمة المعمول بها لدى الطرفين.