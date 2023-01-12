3 مرتكزات وأفضل طبخة ومشروب.. "كشتة" تنطلق بمنتزه جبل كميت
تنطلق في بلدية محافظة مرات، اليوم الخميس، مبادرة "كشتة"، وهي إحدى مبادرات أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى إبراز ما لدى المحافظات والمراكز المجاورة للعاصمة من حدائق عامة ومعالم تراثية وحضارية؛ وذلك في إطار اهتمام الأمانة بتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في جميع أنحاء المنطقة.
وتشمل المبادرة التي سيتم تدشينها في منتزه جبل كميت، فعاليات شتوية ومتنوعة؛ منها: (الأسر المنتجة، وأفضل طبخة، وأفضل مشروب)، والعديد من الفعاليات على مدى شهرين كل خميس وجمعة.
وستسهم المبادرة التي تُنَفّذ كل خميس وجمعة وتستمر لمدة شهرين، في تحقيق ثلاثة مرتكزات رئيسية، هي: توفير تجربة اجتماعية فريدة من نوعها تعزز من جعل المجتمع متكاملًا ومستدامًا، بالإضافة إلى تشجيع الطاقات الوطنية؛ لتستعرض منتجاتها في سوق مفتوحة، وإيجاد بيئة مناسبة للمشاركة المجتمعية التي تمثل دورًا محوريًّا في تفعيل الحدائق العامة وجعلها أكثر حيوية.