3 مرتكزات وأفضل طبخة ومشروب.. "كشتة" تنطلق بمنتزه جبل كميت

وستسهم المبادرة التي تُنَفّذ كل خميس وجمعة وتستمر لمدة شهرين، في تحقيق ثلاثة مرتكزات رئيسية، هي: توفير تجربة اجتماعية فريدة من نوعها تعزز من جعل المجتمع متكاملًا ومستدامًا، بالإضافة إلى تشجيع الطاقات الوطنية؛ لتستعرض منتجاتها في سوق مفتوحة، وإيجاد بيئة مناسبة للمشاركة المجتمعية التي تمثل دورًا محوريًّا في تفعيل الحدائق العامة وجعلها أكثر حيوية.