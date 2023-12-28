"السديس" يكرس مفهوم العمل الميداني ويحث على تهيئة الأجواء التعبدية بالمسجد النبوي

وتعمل إدارة "إجابة السائلين"؛ التي تضم مجموعة مؤهلة علميًا؛ من العلماء، والقضاة، والمدرسين، على مدار 24 ساعة؛ للإجابة عن تساؤلات واستشكالات زائري المسجد النبوي الشرعية باللغات المتعددة، بالإضافة إلى توعية الزائرين في أمور العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام المناسك؛ ليؤدوا عباداتهم على علم وبصيرة على الوجهة الشرعية المطلوبة، حيث تنتشر مواقع إجابة السائلين في رحاب المسجد النبوي في أماكن متعددة؛ بحيث يسهل للزائر الوصول إليها، والإفادة منها.