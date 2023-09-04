احذروا العمى.. أسباب بالجملة لـ "نزيف العين" تبرزها "سعود الطبية"

وأوضحت المدينة، أن من أسباب نزيف العين إصابات العين والأورام المؤثرة فيها، وتشوّهات الأوعية الدموية للعين، وتهيج والتهاب قزحية العين، وارتفاع ضغط الدم، والعقاقير الدوائية التي تؤثر في تخثر الدم، ودخول الأجسام الغريبة أو الشظايا للعين.