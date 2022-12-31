"الدفاع المدني" يدعو إلى أخذ الحيطة لاحتمالية استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية

وأوضحت أنه يُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها، وقد تصل إلى غزيرة على منطقة الرياض، وتشمل الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والأفلاج وليلى، وأجزاء من مناطق الشرقية وعسير وجازان ونجران، إضافة إلى تساقط الثلوج يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلَين على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز وعلقان والظهر، وأجزاء من منطقتَي الجوف (القريات) والحدود الشمالية (طريف - عرعر - حزم الجلاميد).