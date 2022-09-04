طالب ووالده يعيدان 50 ألف ريال لحساب التعليم بعد إيداعها في حسابه بالخطأ

بدورها، تجاوبت إدارة تعليم مكة المكرمة مع مبادرة وأمانة ولي الأمر في إرجاع المبلغ، وقامت باستدعاء ولي الأمر وابنه، بحضور مساعد مدير إدارة التعليم لشؤون المدرسية محمد المدخلي، ومدير إدارة خدمات الطلاب علي الأسمري، ومدير مكتب الشرق بتعليم مكة الدكتور عبدالله الزهراني، معبرين عن شكرهم لولي الأمر وابنه، وقدموا شهادة شكر لهما نظير أمانتهما وإعادتهما المبلغ إلى حساب التعليم.