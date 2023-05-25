"غيبوبة وتحقيق".. تفاصيل جديدة لـ"صعق طالب جازان والشقيق واحتراق المركبة" بالفيديو!

وقالت الأسرة: "في صباح الأربعاء الموافق ٤/ ١١/ ١٤٤٤ ذهب سطام غازي فقيه إلى المدرسة، وأثناء الحصة الخامسة البدنية وأثناء وجوده في الصالة الرياضية، حدث تماسّ لمكيف الدولاب بسبب تسرب مياه؛ حيث صُعِق سطام حتى سقط مغشيًّا عليه، ولم يسعَف على الفور؛ بل قام أحد زملائه باستدعاء أخيه الأكبر غسان في الصف الثالث المتوسط، الذي قام بمحاولة إسعافه في سيارته الخاصة وهو في حالة هستيرية؛ مما عرّضه والمصاب للخطر، واحترقت بهما السيارة وهما في منتصف الطريق، ومن ثَم تم نقلهما للمستشفى من قِبَل المارة".