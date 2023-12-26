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"هجوم وسيارة محترقة وصقور".. تفاصيل خطف سعودي وكويتي بالعراق وإطلاق سراحهما

رحلة صيد وقعت في نطاق نشط لجماعات "داعش".. ومسلحون نفّذوا مهمتهم وانقطع الاتصال
"هجوم وسيارة محترقة وصقور".. تفاصيل خطف سعودي وكويتي بالعراق وإطلاق سراحهما

بعد ساعاتٍ على خطفهما في إحدى المناطق غرب الأنبار بالعراق، أُطلق سراح سائحين يحملان الجنسيتين الكويتية والسعودية كانا في رحلة صيد في البلاد.

ونقل موقع قناة "الحدث"، عن مصادر وصفها بالمطلعة، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق الرجلين.

سيارة محترقة

أتى ذلك، بعدما نفّذت القوات الأمنية العراقية، أمس، عملية تفتيش واسعة في المناطق الصحراوية بين محافظتَي الأنبار وصلاح الدين، بحثاً عن المخطوفين؛ السعودي "أ. ج. ا"، والكويتي "ف. ج. ل"، إثر العثور على السيارة التي كانت تقلهما محترقة.

عملية خطف

وحسب "الحدث"، كانت المعلومات تضاربت حول جنسية السائحين، إذ أُفيد سابقاً بأنهما كويتيان، وخُطفا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية يوم الأحد.

فيما أوضح ضابط عراقي كبير في الشرطة، أن وقوع عملية الاختطاف وقعت في منطقة صحراوية بين محافظتَي الأنبار وصلاح الدين.

رحلات صيد بحثاً عن الصقور

وكشف مسؤولان أمنيان أيضاً أن التحقيقات الأولية أظهرت أن إحدى مركبات الصيادين تعرّضت لهجوم من قِبل مسلحين وانقطع الاتصال بهما أمس الإثنين.

كما أضافا أن المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة بأنها مكان اختباءٍ لجماعات من تنظيم "داعش" لا تزال نشطة.

في المقابل، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الحادث.

يُذكر أنه كثيراً ما يقوم الصيادون من دول الخليج برحلاتٍ إلى صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثاً عن الصقور.

العراق
خطف سعودي وكويتي بالعراق

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