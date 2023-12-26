"هجوم وسيارة محترقة وصقور".. تفاصيل خطف سعودي وكويتي بالعراق وإطلاق سراحهما

أتى ذلك، بعدما نفّذت القوات الأمنية العراقية، أمس، عملية تفتيش واسعة في المناطق الصحراوية بين محافظتَي الأنبار وصلاح الدين، بحثاً عن المخطوفين؛ السعودي "أ. ج. ا"، والكويتي "ف. ج. ل"، إثر العثور على السيارة التي كانت تقلهما محترقة.