"أمنيتي مساعدة مصابي زلزال سوريا".. شاهد براءة طفلة تجسد مشاعر السعوديين

وحملت الجسور الإغاثية التى وجهت بها القيادة الأدوية والكوادر الصحية والإسعافية والإغاثية والآليات والمعدات والعتاد والقوى البشرية التي باشرت أعمال الإغاثة والبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، فضلاً عن المؤن الغذائية والاحتياجات المختلفة، إضافة إلى فتح باب التبرع للمنكوبين، لتأتي مشاعر "تالا"، كما ظهرت في برنامج نشرة النهار بقناة الإخبارية، مجسدة مشاعر السعوديين الفياضة ليس تجاه سوريا فحسب؛ بل مع كل منكوب في أصقاع المعمورة.