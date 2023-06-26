72 شخصاً من ذوي الإعاقة يتجهون للمشاعر المقدّسة لأداء فريضة الحج

لفت السيف؛ إلى أن الاستعدادات بدأت مبكراً لانطلاقة رحلات الحج للمستفيدين، حيث تمّ عقد عدة لقاءات وورش عمل مع جمعيات ذوي الإعاقة بالمملكة لتحسين وتنظيم رحلات الحج للمستفيدين لأداء الركن الخامس بكل يسرٍ وسهولة ودون عناءٍ ومشقة مراعاة لحالاتهم الصحية، وفق برنامج وخطة زمنية بتقديم التسهيلات والإجراءات كافة تتضمن توفير سكن مناسب ومهيّأ في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، وسيارات حديثة ومجهّزة للتنقل داخل المشاعر، وتخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر ورمي الجمرات بالتعاون مع الجهات الأمنية، وكذلك توفير الخدمات الصحية والإعاشة كافة، إضافة إلى تقديم برامج توعوية وتثقيفية، وندوات ومحاضرات ومسابقات ثقافية قبل وأثناء الحج، ليكون حجاً ميسراً من بداية وصولهم إلى طواف الـوداع وانتهاء مناسك الحج.