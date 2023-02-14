مفتي السعودية: الإسلام حذَّر من الخروج على أئمة المسلمين ومعصيتهم لنبذ الفُرقة

وتفصيلاً، استُهل الحفل الخطابي لتدشين المبادرة في المدينة المنورة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم استمع الحضور إلى كلمة سماحة المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى، ألقاها نيابة عنه المدير العام للإدارة العامة للفتوى الشيخ وليد السعدون، أكد خلالها أن الله قد حفظ لهذه الدولة مكانتها ووحدتها، ومَنّ عليها بالتفاف شعبها حول ولاة أمرهم، وأسبغ عليها من نعمه بقيادة حكيمة وحكومة رشيدة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.