"الفضلي" يطّلع على سير العمل بمشروع أكبر منظومة بالتناضح العكسي في العالم

وتخللت الجولةَ، زيارةٌ لمشروع وحدات تنقية مياه الآبار، التي قامت "التحلية" بإنشائها لتحسين جودة مياه الآبار في المنطقة الشرقية ورفع جودة الحياة، والتي تعد أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبلوغ آفاق إنتاجية أوسع في 15 موقعًا مختلفًا بسعة إجمالية تقدر بـ76.000 متر مكعب/ يوميًّا ليستفيد منها ما يقارب 400 ألف مستفيد، بتصميم مبتكر يراعي أهمية استخدام تقنيات صديقة للبيئة ذات كفاءة وموثوقية عالية بمعدلات استهلاك طاقة منخفضة تم إعدادها بكوادر المؤسسة، ونظام نقل مياه الخبر الدمام (حي الجامعة) الذي يضم 3 خزانات سعة الواحد منها 170 ألف متر مكعب، ومحطة ضخ، وخط أنابيب قطره 80 بوصة وطوله 25 كيلو مترًا يمتد من منظومة الإنتاج في العزيزية، وينتهي بخزانين سعة كل منهما 100 ألف متر مكعب في حي الجامعة في الظهران، وتفريعة لإيصال المياه لخزانات اليرموك، كون المشروع في مراحل الاختبارات ما قبل التشغيل الأولي، إضافة لمشروع نظام نقل مياه الجبيل- المنطقة الشرقية المرحلة الثالثة، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة تعزيز مصادر مياه مدن المنطقة الشرقية.