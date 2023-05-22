بشعار "المخدر عدو التنمية".. "تعليم جازان" تُنظّم ملتقى للتوعية بأضرار المخدرات

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة في وحدة التوعية الفكرية والإدارات ذات العلاقة، صباح اليوم الاثنين على مسرح الإدارة، ملتقى التوعية بأضرار المخدرات تحت شعار "المخدرات عدو التنمية"، والذي يأتي بالتزامن مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات "وطن بلا مخدرات"، برعاية المدير العام للتعليم بالمنطقة وبمشاركة نخبة من المختصين.
ونوّه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي في بداية الملتقى، بجهود حكومتنا الرشيدة ورجال أمننا البواسل في مكافحة المخدرات والحرب عليها عبر توجيه الضربات الاستباقية ضد كل مَن يحاول استهداف وطننا ومجتمعنا وشبابنا، والقبض على مهربيها ومُرَوّجيها، وتجفيف كافة منابع هذه الآفة؛ في حملة أمنية يشرف عليها ويتابعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لحماية المجتمع وشبابه وشاباته من آفة تستهدف تدمير عقولهم.
وأكد "عقدي" الدورَ الهام لمؤسساتنا التربوية في هذه الحرب، عبر توعية الطلاب والطالبات وحمايتهم من خلال إقامة البرامج التوعوية والتوجيهية المختلفة لهم، وتوجيه طاقاتهم نحو أنشطة هادفة للقضاء على أوقات فراغهم؛ مؤكدًا حرص تعليم جازان على حماية أبنائها الطلاب وبناتها الطالبات من مخاطر المخدرات، وإقامة البرامج التوعوية والتوجيهية المختلفة لهم؛ ومن ذلك إقامة هذا الملتقى الهادف إلى استعراض أبرز المستجدات الحديثة في برامج التوعية والوقاية، والتعريف بجهود المملكة العربية السعودية في محاربة المخدرات، وإيضاح الطرق الصحيحة للعلاج من الإدمان.
من جانبها افتتحت رئيس الجلسة رجاء بنت عبدالله العطاس مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي باسم تعليم جازان، جلسات الملتقى عبر التعريف بالمشاركين والترحيب بهم؛ حيث تناول مدير إدارة التوجيه الطلابي بتعليم جازان أحمد بن محمد قحل خلال الورقة الأولى "مبادرات المسار التعليمي للوقاية من المخدرات"؛ مبينًا الاستراتيجية العالمية في مكافحة المخدرات، وأهمية وقاية للطلاب والطالبات وبناء الوعي لديهم بخطر المخدرات، ومبادرات المسار التعليمي للوقاية من المخدرات والمتضمنة عددًا من المبادرات التي تشمل مبادرة "نبيه ودرع وراصد وواعي".
من جانبها قدمت أخصائية الإرشاد النفسي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان نجاح مقبول كبيسي خلال الورقة الثانية، شرحًا عن أبرز البرامج التوعوية والعلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات، والمراحل المختلفة لها بدءًا بمرحلة التقييم الشامل والفحص الأوليّ للمدمن، ثم مرحلة طرد السموم، ثم مرحلة العلاج والتأهيل النفسي، وختامًا مرحلة الرعاية اللاحقة بعد العلاج والتأهيل النفسي؛ فيما تناول رئيس قسم علم النفس بجامعة جازان الحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم النفسية من الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور علي بن هادي العمير -خلال الورقة الثالثة- جودة الحياة والاتجاهات نحو تعاطي المخدرات.
واستعرض مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بمنطقة جازان الرائد موسى بن محمد الشهراني -عبر الورقة الرابعة- جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات، والتي شملت الجهود الأمنية وسن الأنظمة والتشريعات، والبرامج الوقائية والعلاجية، وعقد الاتفاقيات الدولية المختلفة لمحاربة هذه الآفة؛ فيما تناول عبر الورقة الخامسة استشاري الطب النفسي والإدمان رئيس أقسام الإدمان بمستشفى إرادة للصحة النفسية بجازان ورئيس مجلس إدارة جمعية صواب لتأهيل المدمنين بجازان الدكتور سطام بن أحمد يحيى جده، رحلة المخدرات ما بين الإدمان والتعافي.