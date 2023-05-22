بشعار "المخدر عدو التنمية".. "تعليم جازان" تُنظّم ملتقى للتوعية بأضرار المخدرات

من جانبها قدمت أخصائية الإرشاد النفسي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان نجاح مقبول كبيسي خلال الورقة الثانية، شرحًا عن أبرز البرامج التوعوية والعلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات، والمراحل المختلفة لها بدءًا بمرحلة التقييم الشامل والفحص الأوليّ للمدمن، ثم مرحلة طرد السموم، ثم مرحلة العلاج والتأهيل النفسي، وختامًا مرحلة الرعاية اللاحقة بعد العلاج والتأهيل النفسي؛ فيما تناول رئيس قسم علم النفس بجامعة جازان الحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم النفسية من الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور علي بن هادي العمير -خلال الورقة الثالثة- جودة الحياة والاتجاهات نحو تعاطي المخدرات.