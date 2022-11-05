مستشارة أسرية: أغلب مَن يُشجِّع الزوجات على الطلاق صديقات أو زميلات

وأضافت: "رأيتُ بعيني سيدات يقترحن الإقدام على الطلاق في جلسه نسائية، وأرى الكثير يشجع عليه، وكأنها حياتهن، وهن مَن يقررها! والغريب أن بعض الزوجات يقتنعن بالحديث، ولو طُلقت الكل ينشغل عنها في حياته، وهذا شيء حقيقي وواقعي، أراه في كثير من الحالات التي تمرُّ عليَّ".