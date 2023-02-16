خوفًا من انهياره مجددًا.. سكان بـ"خضراء مكة" يناشدون إنقاذهم من الجبل المحاذي!

طالب سكان 14 شقة وفيلا بحي الخضراء بمكة المكرمة، الجهات المختصة بسرعة التعامل مع الجبل المحاذي لمساكنهم؛ خوفًا من انهياره عليهم مجددًا.
وقال المتضررون إنهم يعيشون حالة من الرعب بعد انهيار الجبل مؤخرًا بفعل الأمطار على إحدى العمائر؛ مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة واستقرار الصخور داخل غرفة نوم أحد ملاك الوحدات السكنية تصادف وجوده وأسرته خارج المنزل، في حادثة تابعتها "سبق" حينها.
وقال صاحب الوحدة السكنية المتضررة المواطن سمير عبدالحميد: "حضر في اليوم التالي للحادثة أحد المهندسين قال إنه من أمانة العاصمة، وصعد إلى أعلى العمارة وصوّر الجبل والشقة من الداخل والخارج ومختلف الأضرار، وذكر أنه سيتم نقل الأمر للأمانة للتعامل مع الجبل ورشه بما يضمن الحد من خطره؛ ليحضر بعده بيوم شخصان ذكر أحدهما أنه رئيس بلدية الشرائع ومعه المسؤول والمراقب على خدمات حي الخضراء وقاما بنفس الإجراء الذي قام به سابقهم".
وأضاف: "أكد -المسؤولان- أنه لم يتم منع المطور العقاري من التعامل مع الجبل؛ إلا أن المطور الذي اتَّهمَ -بعد الحادثة- البلديةَ بمنعه من التعامل مع الجبل، عدَل عن كلامه، وقال: أنا حدي السور فقط، وأي شيء خارجه ليس من مسؤوليتي".
وأمام هذا؛ قال متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة بن عبدالله زيتوني لـ"سبق": "البلدية قامت بتوجيه فرقة وقفت على الموقع، وأزالت مَواطن الخطر، وتأكدت من سلامة الموقع والموجودين.. وفي حال حدوث أضرار أو تلفيات فهناك لجنة مختصة بتعويض المتضررين من الأمطار والسيول"؛ إلا أن السكان عادوا ليؤكدوا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء يضمن سلامتهم إلى حينه، مطالبين بتدخل أمير منطقة مكة المكرمة.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا في 7 يناير من العام الجاري بعنوان "شاهدها على سرير النوم.. الصخور تدهم منازل بـ(خضراء مكة) ومَطالب بتدخل عاجل"، وجاء فيه أن "سكان 14 شقة وفيلا سكنية بمخطط الخضراء بمكة المكرمة "شارع عبدالرحمن بن أبزي الخزاعي"، عاشوا حالة من الذعر والخوف الأسبوع الماضي، بعد دهم صخور كبيرة من جبل يحاذي مساكنهم بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة.
وقال أحد السكان: "استقرت الصخور وبقايا أحد الجدران وسط سرير غرفة النوم، في ظل وجودنا خارج المنزل ولله الحمد؛ فضلًا عن تكسير الأرضيات وبعض الجدران، وإحداث هبوطات ذات أعماق كبيرة".
وأبان مصدر لـ"سبق"، خلال وقوفها ميدانيًّا على الموقع، أن المطور عند شروعه في إنشاء عمارتين تضمان 14 شقة سكنية، حاول نحت الجبل المحاذي لمشروعيه السكنيين لإزالة الخطر الذي تَوقع حدوثه لاحقًا؛ إلا أن البلدية ضبطته بتعهد في حينها بعدم ذلك.
وطالب السكان المتضررون أمانة مكة والدفاع المدني، بسرعة الوقوف على الموقع، وتحديد مكامن الخطر وإزالته بما يضمن سلامة السكان الذين يعيشون حالة من الذعر والخوف مع كل رشة مطر.