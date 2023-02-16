خوفًا من انهياره مجددًا.. سكان بـ"خضراء مكة" يناشدون إنقاذهم من الجبل المحاذي!

وقال صاحب الوحدة السكنية المتضررة المواطن سمير عبدالحميد: "حضر في اليوم التالي للحادثة أحد المهندسين قال إنه من أمانة العاصمة، وصعد إلى أعلى العمارة وصوّر الجبل والشقة من الداخل والخارج ومختلف الأضرار، وذكر أنه سيتم نقل الأمر للأمانة للتعامل مع الجبل ورشه بما يضمن الحد من خطره؛ ليحضر بعده بيوم شخصان ذكر أحدهما أنه رئيس بلدية الشرائع ومعه المسؤول والمراقب على خدمات حي الخضراء وقاما بنفس الإجراء الذي قام به سابقهم".