"الغذاء والدواء": توقفوا عن استخدام منتجات التجميل في حال ظهور هذه الأعراض

وقالت الهيئة عبر حسابها على تويتر، في حالة حدوث أي ضرر أو التهاب أو أي عارض جانبي من استخدام منتجات التجميل يجب التوقف فوراً عن استخدام هذا المنتج واستشارة الطبيب.