"الغذاء والدواء": توقفوا عن استخدام منتجات التجميل في حال ظهور هذه الأعراض

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة التوقف عن استخدام منتجات التجميل في حال ظهور الأعراض الجانبية مثل احمرار البشرة وحروق في الجلد.
وقالت الهيئة عبر حسابها على تويتر، في حالة حدوث أي ضرر أو التهاب أو أي عارض جانبي من استخدام منتجات التجميل يجب التوقف فوراً عن استخدام هذا المنتج واستشارة الطبيب.
وأضافت: من الأعراض الأكثر شيوعاً التي قد تصاحب استخدام مستحضرات التجميل الاحمرار وتساقط الشعر والحكة وضيق التنفس وحروق الجلد.
وأكدت على ضرورة الإبلاغ عن ظهور أي أعراض جانبية للمنتجات بالتواصل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر قنواتها الرسمية، وأن ذلك يسهم في حماية العائلة والآخرين، وتلافيها مستقبلاً.