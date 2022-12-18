"حساب المواطن" يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة 61

وكان حساب المواطن قد أعلن قبل أسبوع، عن إيداع دعم الدفعة الـ61 الخاصة بشهر ديسمبر لعام 2022؛ لافتًا إلى أن الإيداع يتم في حسابات المستفيدين في اليوم الـ10 من كل شهر ميلادي، في حالة أنه لا يصادف إجازة رسمية.