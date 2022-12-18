"حساب المواطن" يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة 61

يبدأ حساب المواطن باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 61 من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://eservices.ca.gov.sa/#/login
وأعلن البرنامج أنه يمكن طلب الاعتراض على مبلغ استحقاق الدفعة الـ61 لشهر ديسمبر 2022، ليثني دراسة الاعتراضات والرد عليها.
وكان حساب المواطن قد أعلن قبل أسبوع، عن إيداع دعم الدفعة الـ61 الخاصة بشهر ديسمبر لعام 2022؛ لافتًا إلى أن الإيداع يتم في حسابات المستفيدين في اليوم الـ10 من كل شهر ميلادي، في حالة أنه لا يصادف إجازة رسمية.
ويُعد برنامج حساب المواطن، أحدَ أهم الخدمات التي توفرها المملكة لمواطنيها في مجال الدعم النقدي؛ مما يجعله درع حماية للأسر ذات الدخل المنخفض ضد التقلبات الاقتصادية، التي قد تؤثر على مستوى معيشتهم أو تمثل عبئًا إضافيًّا عليهم.
وكانت تفاصيل الدفعة الـ61 من البرنامج كالتالي: 3.6 مليار ريال مبالغ دعم المستحقين، لـ11.2 مليون مستفيد وتابع.