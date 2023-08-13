1420 مدرسة بتعليم مكة تنفذ حملة "العالم ينتظرك" لبداية العام الدراسي

وتستهدف الحملة 1420 مدرسة يدرس بها 397900 طالب وطالبة ويعمل بها 27147 معلمًا ومعلمة، من خلال بث روح الحماس والدافعية في نفوس الطلبة وأولياء الأمور وأفراد المجتمع، وكذلك تعزيز التصورات الإيجابية عن برامج ومشاريع الوزارة، ومبادراتها التطويرية لتسهيل تطبيقها ودعمها في تحقيق مستهدفاتها، إلى جانب تغطية ورصد البرامج والاستعدادات والتجهيزات التي نفذتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة لانطلاقة العام الدراسي.