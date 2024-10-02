42 ْمئوية.. "مكة المكرّمة والصمان" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة والصمان سجّلتا أعلى درجة حرارة 42 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 41 ْمئوية في الأحساء وحفر الباطن والتنهات والدهناء، و40 درجة في الرياض والدمام والخرج ووادي الدواسر.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها أبها وطريف 16 درجة، والقريات والباحة 17 ْمئوية، وتبوك 20 ْمئوية، والطائف وسكاكا 21 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرّمة.