42 ْمئوية.. "مكة المكرّمة والصمان" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرّمة.